Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что ??аугад взятый учеником билет имеет номер, являющийся двузначным числом? Помогите, пожалуйста.

Алгебра

Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что ??аугад взятый учеником билет имеет номер, являющийся двузначным числом? Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость