Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что ??аугад взятый учеником билет имеет номер, являющийся двузначным числом? Помогите, пожалуйста.
Алгебра
Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что ??аугад взятый учеником билет имеет номер, являющийся двузначным числом? Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 - всего двузначных номеров - 16 16/25 - вероятность двузначного номера
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