Записать вопрос к предложению there is a new computer in the room
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Записать вопрос к предложению there is a new computer in the room
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is there a new computer in the room?
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