Описание какого либо помещения в сказке.
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Описание какого либо помещения в сказке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом на курих ножках,оппсывается в сказке о Иванушке Дурачке
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