А.С.Пушкин Барышня- Крестьянка ЧТО БЫ Я ВЗЯЛА ДЛЯ СЕБЯ ИЗ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО 30 Б

Литература
А.С.Пушкин Барышня- Крестьянка ЧТО БЫ Я ВЗЯЛА ДЛЯ СЕБЯ ИЗ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО 30 Б
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Образовательные:Ознакомление учащихся с повестью А.С.Пушкина "Барышня-крестьянка"Ознакомление учащихся с приемами создания и раскрытия характеров главных героевПроверка внимательности учащихся при чтении большого произведения Развивающие: Содействие развитию коммуникативных и познавательных способностей учащихся, навыков работы с различными источниками;Содействие развитию оригинальности и ассоциативности мышления;развитие умения у обучающихся видеть произведение в единстве содержания и формы, умения анализировать произведение, видеть его взаимосвязи и закономерности Развитие умения анализировать характер персонажа художественного произведения Воспитательные:Воспитание любви и уважения к творчеству Пушкина, гордости за свою литературу и свою нацию, воспитание нравственных качеств у учащихся на примере произведений Пушкина Основные методы обучения:Объяснительно-иллюстративныйРепродуктивныйЧастично-поисковыйИсследовательский Формы работы: индивидуальные сообщения, аналитическая работа с текстом, словарная работа, приемы сравнения, беседа, самостоятельная работа, индивидуальная и парная работа.Формы организации учебной деятельности на уроке: групповая работа, индивидуальная работа.Оборудование:- текст повести «Барышня-крестьянка» А.С.Пушкина;- компьютер и проектор с презентацией учебного материала;- рабочие материалы.- музыкальные композиции к уроку

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