Балалар мынау макалды жалгастырыга комек тесындершы кушине сенбе, .........?
Қазақ тiлi
Балалар мынау макалды жалгастырыга комек тесындершы кушине сенбе, .........?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күшіңе сенбе,адал ісіңе сен
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