Балалар мынау макалды жалгастырыга комек тесындершы кушине сенбе, .........?

Қазақ тiлi
Балалар мынау макалды жалгастырыга комек тесындершы кушине сенбе, .........?
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Автор: Гость
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Гость:
Күшіңе сенбе,адал ісіңе сен
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