Кароче, нам по русской словесности задали написать 20 слов БЕСТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ. Я смотрю в учебник и там приведены примеры: 1.Администратор- министр в аду. 2.Балалайка- собачка для бала. 3. Балда- согласие приехать на бал....
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Кароче, нам по русской словесности задали написать 20 слов БЕСТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ. Я смотрю в учебник и там приведены примеры: 1.Администратор- министр в аду. 2.Балалайка- собачка для бала. 3. Балда- согласие приехать на бал. Я вообще не понимаю какие слова можно взять, и так их расшифровать. Весь интернет облазила не понимаю где! ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Договор- человек ворующий собак(дого-вор. сторож- толпа(сто-рож)
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