Кароче, нам по русской словесности задали написать 20 слов БЕСТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ. Я смотрю в учебник и там приведены примеры: 1.Администратор- министр в аду. 2.Балалайка- собачка для бала. 3. Балда- согласие приехать на бал....

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Кароче, нам по русской словесности задали написать 20 слов БЕСТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ. Я смотрю в учебник и там приведены примеры: 1.Администратор- министр в аду. 2.Балалайка- собачка для бала. 3. Балда- согласие приехать на бал. Я вообще не понимаю какие слова можно взять, и так их расшифровать. Весь интернет облазила не понимаю где! ПОМОГИТЕ!!!!

Автор: Гость