Спиши вставь пропущенные буквы укажи склонение существительных в посылк_, ,без медал_ на поезд_ вокруг пушк_ от радост_ о лет_ по улиц_
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Спиши вставь пропущенные буквы укажи склонение существительных в посылк_, ,без медал_ на поезд_ вокруг пушк_ от радост_ о лет_ по улиц_
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В посылке, без медали, на поезде, вокруг пушки, от радости, о лете, по улице
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