Решите уравнение: (x²+1)(x²-2)=0 (Распишите подробно), очень срочно нужно! Заранее спасибо

Алгебра
Решите уравнение: (x²+1)(x²-2)=0 (Распишите подробно), очень срочно нужно! Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х²+1)(х²-2)=0 х⁴-2х²+х²-2=0 х⁴-х²=2 х²(х²-1)=2 х=0 или х=1 или х=√2 скорее всего так...
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