Какие культурные механизмы задействованы в процессах сохранения памятников культуры

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Памятники культуры нужно сохранять по многим причинам...1) Памятники нужно сохранять для будущих поколений, чтобы учить их культуре 2) Чтобы самим не отторгаться от культуры и быть культурным образованным человеком. Культуру надо сохранять. Это наше единственное, что остается и передается.Т.к. каждый памятник несет в себе определенный груз ценностей, его делали в определенную эпоху, определенные люди, с особым замыслом по неповторимой технологии, и, восстанавливая по чертежам памятники, которые были разрушены. Мы делаем лишь жалкую копию, не сравнимую с первозданным памятником.