ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ 1целая 1/22×3целых2/3-(2целых5/6+3целых5/6×7/23)×3/5=? ПО??ОГИТЕ РЕШИТЬ ПО ДЕЙСТВИЯМ
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР ПО ДЕЙСТВИЯМ 1целая 1/22×3целых2/3-(2целых5/6+3целых5/6×7/23)×3/5=? ПО??ОГИТЕ РЕШИТЬ ПО ДЕЙСТВИЯМ
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