На ремонт стены помещения потребавалось 3,6 кг штукатурки. это составляет четыре д??вятых штукатурки, выделенной на ремонт. Сколько кг штукатурки было выделенной на ремонт?

Математика
На ремонт стены помещения потребавалось 3,6 кг штукатурки. это составляет четыре д??вятых штукатурки, выделенной на ремонт. Сколько кг штукатурки было выделенной на ремонт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6*9/4=8,1 кг всего
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