Как решить 0,5(8х-3)=-4(2,5-х) ?
Алгебра
Как решить 0,5(8х-3)=-4(2,5-х) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 (8x-3)=-4 (2,5-x) 4x-1,5=-10+4x 4x-4x=-10+1,5 0x=-8,5 не имеет смысла!
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