Запишите слова в два столбика:1)с чередующейся безударной гласной в корне, выбор к??торой зависит от ударения, 2) с чередующейся безударной гласной в корне, выбор которой зависит от наличия суффикса А после корня. Выделите корн...

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Запишите слова в два столбика:1)с чередующейся безударной гласной в корне, выбор к??торой зависит от ударения, 2) с чередующейся безударной гласной в корне, выбор которой зависит от наличия суффикса А после корня. Выделите корни в словах. К…сание, неук…снительно, прил…гательное, прил…жение, ог.рок, прил…гать, пол…житься, г.рючее, прик…сновение, пол…жу, уг.рный, пол…гание, прик…снувшись, предл…жение, кас…тельная, предпол…гать, выг.рать, предпол…жжение, заг.рают, отг.рел, , сг.рать

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