Запишите слова в два столбика:1)с чередующейся безударной гласной в корне, выбор к??торой зависит от ударения, 2) с чередующейся безударной гласной в корне, выбор которой зависит от наличия суффикса А после корня. Выделите корн...
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Запишите слова в два столбика:1)с чередующейся безударной гласной в корне, выбор к??торой зависит от ударения, 2) с чередующейся безударной гласной в корне, выбор которой зависит от наличия суффикса А после корня. Выделите корни в словах. К…сание, неук…снительно, прил…гательное, прил…жение, ог.рок, прил…гать, пол…житься, г.рючее, прик…сновение, пол…жу, уг.рный, пол…гание, прик…снувшись, предл…жение, кас…тельная, предпол…гать, выг.рать, предпол…жжение, заг.рают, отг.рел, , сг.рать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) огарок, горючее, угарный, выгорать, загорают, отгорел, , сгорать 2) Касание, неукоснительно, прикосновение, прикоснувшись, касательная, прилагательное, приложение, прилагать, положиться, положу, полагание, предложение, предполагать, предположение,
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