Скласти лист другові про своє село
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Скласти лист другові про своє село
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Гость:
Привіт я хочу тобі розповісти про своє село там є свіже чисте повітря,гарні річки та багато дерев я там допомагав своїй бабусі поратися на городі та інколи гуляв із друзями А мене є там багато худоби та красивий сад із різними видами квітів (запашних ) ця поїздка в село мені дуже сподобалася та запам'ятався я обов'язково Приїду туди ще раз :)
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