Поставьте приведенные ниже слова и словосочетания в форму предложного падежа с п??едлогами на или в. "Пир" Платона, пышный пир; Лисий Нос, нос; "Лес" А. Островского, лиственный лес; "Аэропорт" А. Хейли, московский аэропорт; "Д...

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Поставьте приведенные ниже слова и словосочетания в форму предложного падежа с п??едлогами на или в. "Пир" Платона, пышный пир; Лисий Нос, нос; "Лес" А. Островского, лиственный лес; "Аэропорт" А. Хейли, московский аэропорт; "Дым" И. Тургенева, едкий дым; "Вишневый сад" А. Чехова, вишневый сад. Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость