Музыкальная культура 16 века в России(Доклад)

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В 15-16 веках строительство было преимущественно из дерева, но его принципы применялись и в каменном строительстве. Восстанавливались укрепления, крепости, в городах Руси строились кремли. Архитектура Руси 16 века была богата на выдающиеся сооружения церковного зодчества. Одними из таких сооружений считаются церковь Вознесения в с. Коломенском (1532 г.) и храм Василия Блаженного в Москве (1555 – 1560 гг.). Многие возведенные церкви и храмы относятся к распространенному в то время (характерному для деревянных храмов древней Руси) шатровому стилю. Под руководством Федора Коня была возведена самая мощная крепость (в Смоленске) и окружен стенами и башнями Белый город в Москве. Живопись К живописи 16 века в России относится главным образом иконопись. Стоглавый собор принял в качестве канона в церковной живописи работы А. Рублева. Ярчайшим памятником иконописи стала «Церковь воинствующая». Икона создавалась в честь взятия Казани, и трактует описанное событие как победу православия. В росписи Золотой палаты Московского кремля чувствовалось влияния запада. При этом церковь была противником проникновения жанровой и портретной живописи в церковную. Типография Также в 16 веке появилась на Руси первая типография, началось книгопечатание. Теперь многочисленные документы, приказы, законы, рукописные книги могли быть напечатаны, хоть и их стоимость превышала рукописную работу. Первые книги напечатаны в 1553 – 1556 гг. «анонимной» московской типографией. Первое, точно датированное издание, относится к 1564 г., напечатано оно Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем и называется «Апостол». Литература Перемены в политике, заключающиеся в становлении самодержавия и всех вытекающих последствий, стимулировали идейную борьбу, которая способствовала расцвету публицистики. Литература Руси 16 века включает в себя «Истории о казанском царстве», «Сказание о князьях Владимирских», 12-томник «Великие Четьи-Минеи», включающий все чтимые на Руси произведения для домашнего чтения (произведения, не вошедшие в популярный сборник, отошли на второй план). Мода В 16 веке на Руси простые по крою и форме одежды бояр приобрели необыкновенную эффектность и роскошь благодаря декоративным украшениям. Такие костюмы придавали пышность и величавость. За счет огромных территорий Руси, на которых проживают разные народы, имеющие свои традиции и народные костюмы, одежда различается в зависимости от мест поселения её обладателя. Так, в северных регионах государства была распространена рубаха, сарафан и кокошник, а в южных – рубаха, кичка и юбка-понева. Общим нарядом (усредненным) можно считать длинную рубаху длиной до подола сарафана, распашной сарафан, кокошник и плетеную обувь. Мужской костюм заключался в длинной рубахе из домотканого полотна – до середины бедра или же до колен, портах – узких и плотно облегающих ноги. При этом особых различий в стиле одежды знати и крестьян не наблюдалось.