Мы нагрели 500г графита от 30°C до 35°C Сколько тепла мы передали графиту

Физика
Мы нагрели 500г графита от 30°C до 35°C Сколько тепла мы передали графиту
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