Мы нагрели 500г графита от 30°C до 35°C Сколько тепла мы передали графиту
Физика
Мы нагрели 500г графита от 30°C до 35°C Сколько тепла мы передали графиту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь что решение правильное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Английский язык
Перевести в пассивный залог: 1.He will do the work tomorrow. 2.Mr.Garret locks his car every time. 3.They have already sold their house. 4....
Математика
Умоляю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Много балов очень много Умоляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! люди умоляю!!! 37 ??алов срочно !!! 345,346,348,347 номера
Английский язык