Мы узнали, что мухи-журчалки внешне очень похожи на ос, но безобиднее. А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других? Помогите, пожалуйста.
Окружающий мир
Мы узнали, что мухи-журчалки внешне очень похожи на ос, но безобиднее. А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других? Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Такая маскировка необходима для защиты животных и насекомых, в биологии ее принято называть мимикрией. т.е. подражание беззащитных опасным животным. пример мимикрии у змей - мексиканская молочная змея (неядовитая) подражает техасскому коралловому аспиду (ядовитый).
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