Мы узнали, что мухи-журчалки внешне очень похожи на ос, но безобиднее. А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других? Помогите, пожалуйста.

Окружающий мир

Мы узнали, что мухи-журчалки внешне очень похожи на ос, но безобиднее. А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других? Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость