Мяч поднялся вертикально вверх на высоту 8 м, а затем снова упал до начального уровня. Определить координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также, путь, пройденный телом, и перемещение.

Физика

Мяч поднялся вертикально вверх на высоту 8 м, а затем снова упал до начального уровня. Определить координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также, путь, пройденный телом, и перемещение.

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