Мяч поднялся вертикально вверх на высоту 8 м, а затем снова упал до начального уровня. Определить координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также, путь, пройденный телом, и перемещение.

Физика
Мяч поднялся вертикально вверх на высоту 8 м, а затем снова упал до начального уровня. Определить координаты тела в начальной, средней и конечной точках траектории, а также, путь, пройденный телом, и перемещение.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная координата: 0м Средняя: 8м Конечная: 0м Путь: 8+8=16м Перемещение: 0м
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