косинус36 градусов+ синус в квадрате 18 помогите решить!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
косинус36 градусов+ синус в квадрате 18 помогите решить!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos 36+ sin²18=cos2*18+sin²18=cos²18-sin²18+sin²18=cos²18
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