Вычисли объем бассейна,если его длина-50м,ширина-10м,а глубина -2м. Вычислите площадь дна этого бассейна.Найдите сумму площадей боковых стенок этого бассейна.
Математика
Вычисли объем бассейна,если его длина-50м,ширина-10м,а глубина -2м. Вычислите площадь дна этого бассейна.Найдите сумму площадей боковых стенок этого бассейна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем бассейна = длина*ширина*глубина = 50*10*2=1000 куб.м. Площадь дна бассейна = длина*ширина = 50*10=500 кв.м. Боковых стенок у бассейна - 4. Площадь двух из них можно найти, умножив длину бассейна на его глубину, а еще двух - умножив ширину бассейна на его глубину. (50*2)*2+(10*2)*2=100*2+20*2=200+40=240 кв.м - сумма площадей боковых стенок бассейна.
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