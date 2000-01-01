1) Як зміниться напруженість електричного поля точкового заряду,якщо збільшити відстань до нього вдвічі? 2)Як зміниться ємність плоского повітряного конденсатора якщо вдвічі збільшити відстань між обкладинками? 3)Чому дорівнює ...

Физика
1) Як зміниться напруженість електричного поля точкового заряду,якщо збільшити відстань до нього вдвічі? 2)Як зміниться ємність плоского повітряного конденсатора якщо вдвічі збільшити відстань між обкладинками? 3)Чому дорівнює значення потенціалу в точці поля утвореного зарядом,потенціальна енергія якого становить 15 мкДЖ,а велечина заряду 5 нКЛ? 4)Яку енергію має корденсатор ємністю 20 мкФ якому надали заряд 1 мКЛ? 5)Яку роботу з переміщення електричного заряду 4 нКЛ виконує електричне поле якщо різниця ртенціалів між початковою та кінцевою точками стіновить 2000В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 знемшиться в чотири раз. 2 зменьшиться в двічі. 3 3000 вольт 4 04.кДЖ. 5 8 мкДЖ  якщо ще потрібно в розгорнутому вігляді,звертайся
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