что характерно для умеренных широт вод мирового океана?? 1)высокая температура 2)насыщенность кислородом 3) наибольшая соленость 4) повышенная циркуляция?

Українська література
что характерно для умеренных широт вод мирового океана?? 1)высокая температура 2)насыщенность кислородом 3) наибольшая соленость 4) повышенная циркуляция?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наибольшая соленость! я уверена
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