  дано: периметр паралеллограмма MNPK= 5 cм           периметр треугольника MNK= 4 cм найти: MK

Геометрия
  дано: периметр паралеллограмма MNPK= 5 cм           периметр треугольника MNK= 4 cм найти: MK
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелограмм MNPK:  MN||PK,  MP||NK,  NK - диагональ.   MN + NK = 5:2 = 2.5 (см) - полупериметр параллелограмма NK = Р треугольника - (MN+NK) = 4-2,5 = 1,5 (см)
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