Рівняння проекції швидкості руху мотоцикліста, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд Vх=-5-2t. Визначте характер руху мотоцикліста, значення початкової швидкості та прискорення його руху. А) Рух рівномірний, швидкість руху не ...

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Характер движения определяю по виду уравнения скорости Это равноускоренное движение, но проекция ускорения отрицательна, значит, тело тормозит. Начальная скорость 5 ???? Не понимаю, у Вас в уравнении по моему перед пятеркой минус, или просто невнимательно печатали. потому что в вариантах ответа этого минуса нет. Ускорение -2(проекция ускорения отрицательна), значит скорость уменьшается. Надо выбрать ответ Г