Рівняння проекції швидкості руху мотоцикліста, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд Vх=-5-2t. Визначте характер руху мотоцикліста, значення початкової швидкості та прискорення його руху. А) Рух рівномірний, швидкість руху не ...
Физика
Рівняння проекції швидкості руху мотоцикліста, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд Vх=-5-2t. Визначте характер руху мотоцикліста, значення початкової швидкості та прискорення його руху. А) Рух рівномірний, швидкість руху не змінюється; V0=5м/с;а=0 Б) Рух рівноприскорений, швидкість руху збільшується; V0=5м/с;а=2м/с В) Рух рівноприскорений, швидкість руху зменшується; V0=5м/с;а=5м/с Г) Рух рівноприскорений, швидкість руху зменшується; V0=5м/с;а=2м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характер движения определяю по виду уравнения скорости Это равноускоренное движение, но проекция ускорения отрицательна, значит, тело тормозит. Начальная скорость 5 ???? Не понимаю, у Вас в уравнении по моему перед пятеркой минус, или просто невнимательно печатали. потому что в вариантах ответа этого минуса нет. Ускорение -2(проекция ускорения отрицательна), значит скорость уменьшается. Надо выбрать ответ Г
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