Первая труба пропускает на 4литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 1020 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба?

Гость: Гость:

Пусть вторая труба пропускает за 1 минуту Х л воды. Тогда бассейн она заполняет за 1020 / Х мин. Первая труба за минуту пропускает Х - 4 л. Тогда она заполняет бассейн за 1020 /(Х - 4) мин. Получаем уравнение 1020 1020 -------- - --------- = 4 Х - 4 Х 1020 * Х - 1020 * (Х - 4) ------------------------------- = 4 (Х - 4) * Х 4080 --------------- = 4 (Х - 4) * Х Х² - 4 * Х - 1020 = 0 Х₁ = -30 (не подходит) Х₂ = 34 Через вторую трубу за минуту проходит 34 л воды.