Составте задачу: 1/12+5/12 помагите=(( 

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Мама разделилаапельсин на 12 долек. Одну дольку она взяла себе, а пять долек отдала дочке. Какую часть апельсина съели мама и дочка вместе? 1/12+5/12=6/12=1/2=0.5 Ответ: они съели половину апельсина