От мотка лески отрезали 37м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоначально в мотке было 54м лески.            

Математика
От мотка лески отрезали 37м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоначально в мотке было 54м лески.            
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54-37=17 метров осталось.  2)37-17=на 20 метров больше.
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