От мотка лески отрезали 37м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоначально в мотке было 54м лески.

Математика

От мотка лески отрезали 37м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоначально в мотке было 54м лески.

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