KMnO+H2O+NA2SO3 - MnO2+K2SO4+KOH решить окислительно-восстановительную реакцию

Химия
KMnO+H2O+NA2SO3 - MnO2+K2SO4+KOH решить окислительно-восстановительную реакцию
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Na2SO3+2KMnO4+H2O=3Na2SO4+2MnO2+2KOH
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