найти точки максимума и минимума функции f(x) и значения функции в этих точкахf(x)=3:x-12x2
Математика
найти точки максимума и минимума функции f(x) и значения функции в этих точкахf(x)=3:x-12x2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=3/x –12x^2 f ‘(x)= -3/x^2-24x -3/x^2-24x=0 -3-24x^3=0 24x^3=-3 x^3=-1/8 x=-1/2 – точка экстремума, методом интервалов определяем, что это точка максимума f(-1/2) =3/(-1/2)-12*(-1/2)^2=-9
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