Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.
Физика
Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.
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Движение равноускоренное Из уравнения координаты начальная скорость -2м/с ускорение -4м/с*с Уравнение для перемещения s=-2t-2t^2
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