Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.

Физика
Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение равноускоренное Из уравнения координаты начальная скорость -2м/с ускорение -4м/с*с Уравнение для перемещения s=-2t-2t^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Мяч, кинутий вертикально вгору, злетів на висоту 5м. Визначте швидкість, зякою було кинуто мяч. Опором повітря знехтуйте.
Ответить
Алгебра
придумайте задачу математическая модель которой указана ниже, и решите её 5x-4(x-20)=160
Ответить
Физика
Камень брошен горизонтально со скоростью vx = 10 м/с. Найти радиус кривизны R траектории камня через время t = 3 с после начала движен
Ответить
Алгебра
Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2) 27 в 3-й степени 3)81 в 4-й степени
Ответить
Алгебра
Представьте в виде степени с основанием 3 числа: 1) 9 в 5-й степени 2)27 в 3-й степени 3)81 в 4-й 4) 243 во 2-й 
Ответить