Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.

Физика

Рівняння координати тіла, що рухається вздовж осі ОХ, має вигляд х=20-2t-2t^.Визначте характер руху тіла, його початкову швидкість і прискорення руху. Запишіть рівняння проекції переміщення.

Автор: Гость