Камень брошен горизонтально со скоростью vx = 10 м/с. Найти радиус кривизны R траектории камня через время t = 3 с после начала движен
Физика
Камень брошен горизонтально со скоростью vx = 10 м/с. Найти радиус кривизны R траектории камня через время t = 3 с после начала движен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через время t у скорости v помимо неизменной горизонтальной прoекции Vx появится и вертикальная: Vy = gt. Модуль вектора скорости, направленного по касательной к траектории равен тогда: [latex]V=\sqrt{v_{x}^2+g^2t^2}.[/latex] Пусть а - угол между вектором V и горизонталью. Тогда: [latex]cosa=\frac{V_{x}}{V}=\frac{V_{x}}{\sqrt{V_{x}^2+g^2t^2}}.[/latex] Ускорение g имеет и тангенциальную и нормальную составляющие. [latex]a_{n}=g*cosa,[/latex] - нормальное ускорение. С другой стороны: [latex]a_{n}=\frac{V^2}{R}.[/latex] [latex]g\frac{V_{x}}{V}=\frac{V^2}{R},\ \ \ \ \ R=\frac{V^3}{gV_{x}}.[/latex] [latex]R\ =\ \frac{(\sqrt{V_{x}^2+g^2t^2})^3}{gV_{x}}.[/latex] [latex]R\ =\ \frac{(\sqrt{100+900})^3}{10*10}\approx316\ m.[/latex] Ответ: 316 м (примерно).
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