автомобиль проехал 280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака бензина,вмещающего 40 литров чтобы проехать 500 км? одно и тоже расстояние один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 ...

Алгебра

автомобиль проехал 280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака бензина,вмещающего 40 литров чтобы проехать 500 км? одно и тоже расстояние один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 часа.они одновременно вышли на встречу друг к другу. первый из пункта а , а второй из пункта б , и встретились в 3,6 км от пункта А. чему равно расстояние мужду пунктами???

Автор: Гость