автомобиль проехал  280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака  бензина,вмещающего  40 литров чтобы проехать 500 км?                                  одно и тоже расстояние  один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 ...

Алгебра
автомобиль проехал  280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака  бензина,вмещающего  40 литров чтобы проехать 500 км?                                  одно и тоже расстояние  один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 часа.они одновременно вышли на встречу друг к другу.  первый из пункта а , а второй из пункта б , и встретились в  3,6 км от пункта  А. чему равно расстояние мужду  пунктами???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:280=0.075литра на 1киллометр 0.075*500=37.5 литра на 500 киллометров ответ:да 40 литров бензина хватит что бы проехать 500 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из Павлодара в Астану легковая машина ехала 5 ч. Показание спидометра при выезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. С какой...
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 14см2, а периметр -18 см. Найти его дину и ширину.
Ответить
Алгебра
За 12 сек школьник пробежал 60 метров. а. За сколько он пробежит 40 метров? 100 метров? б. За какое время пробежит спортсмен 200 метров, при удвоен...
Ответить
Математика
Из Павлодара в Астану машина ехала 5 ч. показание спидометра привыезде из Павлодара было 6580 км, а по прибытии в Астану 6990 км. с какой скоростью...
Ответить
Физика
До какой температуры нагреется вода объёмом 4 л, если она получит количество теплоты, равное 168 кДж?
Ответить