автомобиль проехал 280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака бензина,вмещающего 40 литров чтобы проехать 500 км? одно и тоже расстояние один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 ...
Алгебра
автомобиль проехал 280 км,затратив 21 литр бензина . хватит ли бака бензина,вмещающего 40 литров чтобы проехать 500 км? одно и тоже расстояние один пешиход проходит за 2 часа, а другой-за 3 часа.они одновременно вышли на встречу друг к другу. первый из пункта а , а второй из пункта б , и встретились в 3,6 км от пункта А. чему равно расстояние мужду пунктами???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:280=0.075литра на 1киллометр 0.075*500=37.5 литра на 500 киллометров ответ:да 40 литров бензина хватит что бы проехать 500 км
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