Площадь прямоугольника равна 14см2, а периметр -18 см. Найти его дину и ширину.

Гость: Гость:

Пусть х и у - длина и ширина. Тогда имеем систему: 2(х+у) = 18, у = 9-х ху = 14, х(9-х)=14, x^2 - 9x + 14 = 0 корни: 2, 7. Тогда у соответственно 7, 2. Ответ: 7см; 2 см. (или наоборот)