Площадь прямоугольника равна 14см2, а периметр -18 см. Найти его дину и ширину.
Математика
Площадь прямоугольника равна 14см2, а периметр -18 см. Найти его дину и ширину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х и у - длина и ширина. Тогда имеем систему: 2(х+у) = 18, у = 9-х ху = 14, х(9-х)=14, x^2 - 9x + 14 = 0 корни: 2, 7. Тогда у соответственно 7, 2. Ответ: 7см; 2 см. (или наоборот)
Гость:
Пусть длина прямоугольника равна Х. Тогда его ширина равна 9 - Х, а площадь S = X * (9 - X). Получаем уравнение 9 * Х - Х² = 14 Х² - 9 * Х + 14 = 0 Х₁ = 2 Х₂ = 7 Итак, измерения прямоугольника равны 2 см и 7 см.
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