Вычеслите градусные меры острых углов прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 30 градусов меньше другого.

Геометрия

Вычеслите градусные меры острых углов прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 30 градусов меньше другого.

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