Вычеслите градусные меры острых углов прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 30 градусов меньше другого.
Геометрия
Вычеслите градусные меры острых углов прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 30 градусов меньше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острые углы пр. тр-ка в сумме дают 90 гр. Пусть х - меньший угол, тогда (х+30) - больший. х+(х+30) = 90, 2х = 60 х = 30, х+30 = 60. Ответ: 30 град; 60 град.
Гость:
x+(x+30)+90=180, откуда x=30, x+30 = 60, ответ 30 и 60 градусов.
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