Из пункта A и B, расстояние между которыми 350 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2 ч 20 мин. С какой скоростью двигался каждый автомобиль, если скорость одного из них на 30 км/ч бо...
Алгебра
Из пункта A и B, расстояние между которыми 350 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 2 ч 20 мин. С какой скоростью двигался каждый автомобиль, если скорость одного из них на 30 км/ч больше скорости другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость одного, (х-30) - скорость другого. (2ч20мин = 7/3 часа) Тогда условие встречи: (7/3)*(х+х-30) = 350 14х - 210 = 1050 14х = 1260 х = 90, х-30 = 60. Ответ: 90 км/ч; 60 км/ч.
Гость:
х км/ч - скорость первого автомобиля (х + 30) км/ч - скорость второго автомобиля По условию известно, что расстояние между А и В 350 км, они встретились через 2 ч 20 мин = 2 20/60 ч = 2 1/3 ч = 7/3 ч. Составим уравнение: 7х/3 + 7/3 * (х+30) = 350 7х/3 + 7х/3 + 70 = 350 14х/3 = 350 - 70 14х/3 = 280 х = 280 : 14/3 х = 60 60 км/ч - скорость первого автомобиля 60 + 30 = 90 км/ч - скорость второго автомобиля
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