стрела ,выпущенная из лука вертикально вверх ,упала на землю через 4 с .каковы начальная скорость стрелы и максимальная высота подъема?
Физика
стрела ,выпущенная из лука вертикально вверх ,упала на землю через 4 с .каковы начальная скорость стрелы и максимальная высота подъема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время подъема равно времени падения и равно 4/2 = 2 с. [latex]v_{0}-gt=0,\ \ \ v_{0}=gt\ =\ 20\ m/c.[/latex] - начальная скорость стрелы. Высота подъема: [latex]h=v_{0}t-\frac{gt^2}{2}=\frac{gt^2}{2}=20\ m.[/latex] Ответ: 20 м/с; 20 м.
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