стрела ,выпущенная из лука вертикально вверх ,упала на землю через 4 с .каковы начальная скорость стрелы и максимальная высота подъема?

Физика

стрела ,выпущенная из лука вертикально вверх ,упала на землю через 4 с .каковы начальная скорость стрелы и максимальная высота подъема?

Автор: Гость