Определите валентность первого элемента в формулах следующих соединений одеовалентного хлора ( KCI,MgCI2,FeCI3,SnCI4,PCI5)и двухвалентной серы(K2S,CaS,AI2S3,CS,CU2S,Ag2S).

Гость: Гость:

KCl: K(I) MgCl2: Mg(II) FeCl3: Fe(III) SnCl4: Sn(IV) PCl5: P(V) K2S: K(I) CaS: Ca(II) Al2S3: Al(III) CS2: C(IV) (ошибка в формуле, соединени двухвалентной серы с двухвалентным углеродом нет) Сu2S: Cu(I) Ag2S: Ag(I)