В течение часа к финишу пришли 125 человек -это  5/7 всех,кто принял участие в соревновании. Остальные финишировали в течение следующих 15 минут.Сколько участников соревнований показали результат больше одного часа?

Гость: Гость:

125чел. это 5частей из 7 ? чел. это 2 части из 7 125 чел. : 5 частей = (100+25):5=100:5+25:5=20+5=25чел. это 1 часть из 7 25чел. х 2части=50 чел. , которые пришли на финиш после 1 часа Ответ: 50 чел.