В течение часа к финишу пришли 125 человек -это 5/7 всех,кто принял участие в соревновании. Остальные финишировали в течение следующих 15 минут.Сколько участников соревнований показали результат больше одного часа?
Экономика
В течение часа к финишу пришли 125 человек -это 5/7 всех,кто принял участие в соревновании. Остальные финишировали в течение следующих 15 минут.Сколько участников соревнований показали результат больше одного часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 - 5/7 х - 2/7 х = (125 * 2/7) : 5/7 = 50 человек
Гость:
125чел. это 5частей из 7 ? чел. это 2 части из 7 125 чел. : 5 частей = (100+25):5=100:5+25:5=20+5=25чел. это 1 часть из 7 25чел. х 2части=50 чел. , которые пришли на финиш после 1 часа Ответ: 50 чел.
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