Мотоциклист может проехать расстояние между пунктами за 2 часа , а велосипедист - за 6 часов. Однажды они одновременно отправились навстречу друг другу из этих пунктов. Сколько километров проехал каждый до встречи если расстоян...
Математика
Мотоциклист может проехать расстояние между пунктами за 2 часа , а велосипедист - за 6 часов. Однажды они одновременно отправились навстречу друг другу из этих пунктов. Сколько километров проехал каждый до встречи если расстояние между пунктами 60 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость мотоциклиста: 60/2 = 30 км/ч, скорость велосипедиста: 60/6 = 10 км/ч. Пусть х - проехал до встречи велосипедист, тогда (60-х) - проехал мотоциклист за то же время: х/10 =(60-х)/30 3х = 60-х 4х = 60 х = 15, 60-х = 45. Ответ: 45 км; 15 км.
Гость:
60 : 2 = 30 км/ч - скорость мотоциклиста 60 : 6 = 10 км/ч - скорость велосипедиста 30 + 10 = 40 км/ч - скорость сближения 60 : 40 = 1,5 ч они будут в пути до встречи 1,5 * 30 = 45 км проедет мотоциклист до встречи 1,5 * 10 = 15 км проедет велосипедист до встречи
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