Мотоциклист может проехать расстояние между пунктами за 2 часа , а велосипедист - за 6 часов. Однажды они одновременно отправились навстречу друг другу из этих пунктов. Сколько километров проехал каждый до встречи если расстоян...

Математика

Мотоциклист может проехать расстояние между пунктами за 2 часа , а велосипедист - за 6 часов. Однажды они одновременно отправились навстречу друг другу из этих пунктов. Сколько километров проехал каждый до встречи если расстояние между пунктами 60 км.

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