шрамы на коже состоят из......... ткани. Они не загорают, потому что ........................... . Диафрагма образована ..... тканью. К этому выводу приводит факт, что ........................................ .

Биология
шрамы на коже состоят из......... ткани. Они не загорают, потому что ........................... . Диафрагма образована ..... тканью. К этому выводу приводит факт, что ........................................ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шрамы состоят  из  колагеновой ткани, Они не загорают, потому, что отсутствуют меланин содержащие клетки,  диафрагма образованна мышечной тканью, к этому выводу приводит  тот факт , что  затаив  дыхание  мы можем  "надувать и сдувать " живот
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