шрамы на коже состоят из......... ткани. Они не загорают, потому что ........................... . Диафрагма образована ..... тканью. К этому выводу приводит факт, что ........................................ .
Биология
шрамы на коже состоят из......... ткани. Они не загорают, потому что ........................... . Диафрагма образована ..... тканью. К этому выводу приводит факт, что ........................................ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шрамы состоят из колагеновой ткани, Они не загорают, потому, что отсутствуют меланин содержащие клетки, диафрагма образованна мышечной тканью, к этому выводу приводит тот факт , что затаив дыхание мы можем "надувать и сдувать " живот
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