сочинение на тему доьрота вокруг нас

Гость: Гость:

На свете существуют множество разных людей.Некоторые из них добрые и злые.Добрые люди очень щедрый и любят помогать.А злым постоянно что - то надо.Даже в сказках всё время добро побеждает зло.Потому что нельзя быть постоянно злым.У злых людей мало друзей.Но если подумать то,человек который им понравиться с тем он и будет общаться,а другой даже и не заметит злой он или добрый. Мне кажеться что добрым быть лучше.Потому что друзей много,с тобой все общаються.Неправда ли это хорошо?Творить добро вот что любят многие из всех людей