ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900 м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?
Физика
ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900 м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt, V=at+Vo,S=at^2 +Vot=45*6,25+900*2.5=2531,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове ко...
Физика
1.Камень брошен с поверхности Земли вертикально верхи с начальной скоростью 10м/с.Через какое время он упадет на землю? 2.Тело брошено вертикально ...
Математика
восстановите примеры,считая, что одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры б3б+76б=а300
Геометрия
СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхнос...