ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900 м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?

Физика

ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900 м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?

Автор: Гость