ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900  м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?

Физика
ракета движется с ускорением 45 м/с2 и к некоторому моменту времени достигает скорости 900  м\с.Какой путь она пройдет в следующее 2,5с?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vt, V=at+Vo,S=at^2 +Vot=45*6,25+900*2.5=2531,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Колонна машин движется со скоростью 10м/с, растянувшись на 2 км. Из хвоста колонны выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с. и движется к голове ко...
Ответить
Физика
1.Камень брошен с поверхности Земли вертикально верхи с начальной скоростью 10м/с.Через какое время он упадет на землю? 2.Тело брошено вертикально ...
Ответить
Математика
восстановите примеры,считая, что одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры,а разные буквы -разные цифры б3б+76б=а300
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна d и наклонена к плоскости основания по углом f.Найдите площадь боковой поверхнос...
Ответить
Русский язык
определите падеж в прилагательных:В зимнем лесу,в серебристом инее,пушистым снегом,золотистым светом,пушистые ели,в снежном уборе,в прозрачном возд...
Ответить