определите падеж в прилагательных:В зимнем лесу,в серебристом инее,пушистым снегом,золотистым светом,пушистые ели,в снежном уборе,в прозрачном воздухе,ярким солнцем,на ночном небе,яркие звездочки.

Русский язык
определите падеж в прилагательных:В зимнем лесу,в серебристом инее,пушистым снегом,золотистым светом,пушистые ели,в снежном уборе,в прозрачном воздухе,ярким солнцем,на ночном небе,яркие звездочки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зимнем лесу(предложный) в серебристом инее(предложный) пушистым снегом(творительный) золотистым светом(творительный) пушистые ели(именительный или винительный) в снежном уборе(предложный) в прозрачном воздухе(предложный) ярким солнцем(творительный) на ночном небе(предложный) яркие звездочки(именительный или винительный)
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