задали написать 20 слов (словосочетний) Помогите Пожалуйста
Русский язык
задали написать 20 слов (словосочетний) Помогите Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
большая палка красная книга учебник по истории деревянный стол тетрадка в клетку шариковая ручка добрый учитель домашний телефон решенный пример сделанные уроки хорошая школа вот.на подобе еще сделаешь
Гость:
Весёлый хоровод идёт учитель идёт ученик папа на работе мама на работе удачная рыбалка чистое озеро отять двойка чистый чайник чистая посуда красивая девочка умный мальчик красивый мальчик умная девочка примерный ученик чистые тетради опрятные книжки писать письмо пайду в магазин куплю овощи
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