В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и...

Геометрия

В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и диаганалью прямоугольника.

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