В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и...

Геометрия
В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и диаганалью прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД - прямоугольник, АС - диагональ, ^АСД на 30 град больше ^САД. Найти ^САД   Треугольник АСД - прямоугольный ^САД = х ^АСД = х+30 х+х+30=90 2х=60 х=30 ^САД = 30 град
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На соревнования по метанию ядра приехали 2 спортсмена из Швейцарии, 6 из Великобритании и 2 из Чехии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой....
Ответить
Українська література
Охарктеризуйте современное административно-территориальное деления Украины. Как изменилось административно-территориальное деление Украины? Определ...
Ответить
Русский язык
zvuko-bukvennıy razbor slova MEDVED'
Ответить
Химия
вычислить объем водорода который взаимодействует с кислородом объемом 3 л
Ответить
Математика
как найти сумму площадей боковых стенок контейнера
Ответить