В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и...
Геометрия
В прямоугольнике угол ,образованный диагональю и лежащии против большей стороны,на 30 градусов больше,чем угол образованный большей стороной прямоугольника и его диагональю. Найдите величину угла образованный большей стороной и диаганалью прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД - прямоугольник, АС - диагональ, ^АСД на 30 град больше ^САД. Найти ^САД Треугольник АСД - прямоугольный ^САД = х ^АСД = х+30 х+х+30=90 2х=60 х=30 ^САД = 30 град
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