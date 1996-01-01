Охарктеризуйте современное административно-территориальное деления Украины. Как изменилось административно-территориальное деление Украины? Определите особенности современного административно-территориального деления украины

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Современное адм.-терр. деление Украины: -первый уровень - автономная республика (крым) - города со специальным статусом( 2- Киев,Симферополь) - области( 24) -второй уровень -районы(490) -города областного подчинения -третий уровень : - города районного значения - посёлки городского типа - посёлки - села Изменения адм.-терр. деления Украины: В период УССР 1919 — присоединение Донецко-Криворожской Республики к УССР. 1922 — вхождение Украинской ССР в состав СССР. 1924 — образована Молдавская АССР с центром в Балте. 1925 — на территории Украины отменено губернское деление. Вместо него введено деление на окру́ги (40 окру́г в 1927 году). 1929 — центр Молдавской АССР перенесён в Тирасполь. 1932 — отменено окру́жное деление. Образованы Винницкая, Днепропетровская, Донецкая (центр — Сталино), Киевская, Одесская, Харьковская и Черниговская области. 1934 — столица Украинской ССР перенесена из Харькова в Киев. 1937 — образованы Житомирская, Каменец-Подольская, Николаевская и Полтавская области. 1938 — Донецкая область разделена на Ворошиловградскую и Сталинскую области. 1939 — образованы Запорожская, Кировоградская и Сумская области, а также Волынская (центр — Луцк), Ровенская, Львовская, Тарнопольская, Дрогобычская и Станиславская на вновь присоединённых землях. 1940 — на вновь присоединённых землях образованы Аккерманская (в том же году переименована в Измаильскую, с переносом областного центра) и Черновицкая области. Молдавская АССР частично вошла в состав Молдавской ССР. 1944 — образована Херсонская область. Тарнопольская область переименована в Тернопольскую. Центром Каменец-Подольской области становится Проскуров. 1946 — на вновь присоединённых землях образована Закарпатская область. 1954 — в состав Украинской ССР включена Крымская область, переданная из РСФСР. Каменец-Подольская область переименована в Хмельницкую, её центр Проскуров — в город Хмельницкий. Образована Черкасская область. Упразднена Измаильская область (вошла в Одесскую). 1958 — Ворошиловградская область переименована в Луганскую. 1959 — Упразднена Дрогобычская область (вошла во Львовскую). 1961 — Сталинская область переименована в Донецкую. 1962 — Станиславская область переименована в Ивано-Франковскую. 1970 — Луганская область переименована в Ворошиловградскую. 1990 — Ворошиловградская область переименована в Луганскую. 1991 — Крымская область преобразована в Крымскую АССР. После провозглашения независимости Украины 1991 — Провозглашена независимость Украины. 1992 — Крымская АССР переименована в Автономную Республику Крым. 1996 — Принята новая Конституция Украины, в которой в перечне типов населённых пунктов указаны города, посёлки и сёла (нет посёлков городского типа).