В прямоугольном треугольнике PQR с прямым углом Q проведена высота QL.Докажите,что PQ2=PLxPR
Алгебра
В прямоугольном треугольнике PQR с прямым углом Q проведена высота QL.Докажите,что PQ2=PLxPR
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники PQR и PQL подобны как прямоугольные с общим острым углом, поэтому равны и отношения их соответствующих элементов. Тогда PL : PQ = PQ : PQ или PL * PR = PQ²
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