 Помогает   ли   общению  зависть,  высокомерие ,  самовлюблённость ,  жадность ,  хвастовство ,  зазнайство , несправедливость?  Какие   качества   помогают   общению ?

География
 Помогает   ли   общению  зависть,  высокомерие ,  самовлюблённость ,  жадность ,  хвастовство ,  зазнайство , несправедливость?  Какие   качества   помогают   общению ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, конечно, ни одно из приведенных качеств не помогает общению. Кому захочется общаться с человеком, который постоянно завидует? Кому захочется общаться с тем, кто считает себя выше, лучше, заслуженнее других? Кому будет приятно общаться с человеком, который кроме себя, своих нужд и желаний, никого и ничего  вокруг не замечает? Который может разговаривать только себе. Кому будет приятно общаться с человеком, который никогда не угостит даже простеньким печеньем и ничем не поделится? Кто захочет быть рядом с тем, кто незаслуженно обижает, оговаривает или унижает? Любое из из приведенных качеств только отталкивает людей от их обладателя. Помочь же общению могут внимательность, вежливость, доброта, умение слушать и сочувствовать, умение помогать именно тогда, когда это нужно. Умение прощать и находить мирный выход из сложных ситуаций. Однако, не стоит забывать и о себе: некотороая толика эгоизма все же должна оставаться, чтобы соблюдалось нужное расстояние. Сегодня, к сожалению, не редкость, когда окружающие люди не различают простой вежливости и слабости. Поэтому важным качеством в общении будет и умение устанавливать и сохранять нужную дистанцию, чтобы кто-нибудь не вздумал бессовестно сесть на шею.
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