На двух пасеках одинаковое количество ульев. С одной пасеки собрали 7964 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше чем на первой

Математика

На двух пасеках одинаковое количество ульев. С одной пасеки собрали 7964 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше чем на первой

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