На двух пасеках одинаковое количество ульев. С одной пасеки собрали 7964 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше чем на первой
Математика
На двух пасеках одинаковое количество ульев. С одной пасеки собрали 7964 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке, если на второй от каждого улья получали на 5 кг мёда больше чем на первой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А с первой пасеки точно 7964кг? Если так, то 1) 8631-7964=667(кг)- на второй пасеке больше 2) 667:5=133,4(улья)
Гость:
1. 8631 - 7964 = 667 (кг) на 667 кг меда собрали больше на 2 пасеке 2. 667 : 5 = 133,4 (ульев) на пасеках Условие точно правильно написано? может на первой пасеке 7946 кг собрали? Разность должна быть кратна числу 5.
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